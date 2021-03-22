Sakarya’da sokağa çıkanlara ceza yağdı!

Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme süreci devam ederken, bu kapsamda alınan önlemlere yönelik denetimler de sürüyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, bir hafta boyunca kendi sorumluluk sahalarında yapılan denetimlerin bilançosunu her hafta başında olduğu gibi bugün de açıkladı. Bu kapsamda Sakarya genelinde son 1 hafta içerisinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını 235 kişi, Pazar günü 'tam kapanma' şeklinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ise 51 kişi ihlal etti. Son 1 hafta içerisinde kent genelinde kısıtlamayı ihlal eden 286 kişiye toplamda 291 bin 553 lira para cezası kesildi.