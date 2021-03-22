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Giriş Tarihi: 22.3.2021 16:13 Son Güncelleme: 22.3.2021 16:18

Valisi Dağlı'dan 'Doğru Bilgi' uyarısı

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun Valisi Dağlı'dan 'Doğru Bilgi' uyarısı

Valisi Dağlı, Samsun'da Korona Virüs vaka sayılarındaki artışta, filyasyon ekiplerine doğru bilgi verilmemesinin de etkisi olduğunu söyledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı filyasyon ekiplerine eksik bilgi verilmesi uyarısını yineledi.

Vali Dağlı, "Bir süredir Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı vatandaşlarımızın temaslı listesini filyasyon ekiplerimize eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor. Lütfen; hepimizin sağlığını korumak için gece-gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak, titizlik, özveri ve fedakarlıkla virüsün izini süren filyasyon ekiplerimize destek olalım. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 12/03/2021 tarihli ve 11 sayılı kararıyla; Kovid-19 hastası olduğu tespit edilen kişiye, kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi durumunda Türk Ceza Kanunu'nun 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma'yı düzenleyen 195. maddesine göre işlem tesis edilecek, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre idari yaptırım uygulanacaktır." dedi.

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Samsun Valisi Dağlı'dan 'Doğru Bilgi' uyarısı
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