Şanlıurfa'da bu kebap sadece bir ayda tüketiliyor

Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor. Dağlık arazide yetişen Keme mantarı Şanlıurfa'da çok rağbet görüyor. Bu yıl yağış az olmasıyla birlikte kilosu 130-140 lira arasında değişen Keme mantarı Şanlıurfa'da çok sayıda yemeğe katılıyor

Kentte ilkbahar'da yetişen Keme mantarı'ndan yapılan kebap da sadece Mart ve Nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor. Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan ürünü, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor.

Kentin en meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, yaptığı açıklamada, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Bayram, "Keme Şanlıurfa 'ya özgü bir yiyecektir, biz bunun kebabını yapıyoruz. Sadece ilk bahar aylarında olur. 30-45 günde olur ve biter, şuna da bu yıl fazla yağış olmadığından kilosu 130-140 liradır. Tamamen doğa bir ürün. Tarla olmayan dağın eteklerinde, tepelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkar. Köylüler toplayıp bu dönemde bize getiriyorlar. Biz de bunu temizledikten sonra etle birlikte karıştırıp harika bir lezzete dönüştürüyoruz. Bu kebabın yaklaşık 1,5 aylık süresi var, ondan sonra olmaz." dedi.