Şanlıurfa’da 'Teknoloji Şenliği' açıldı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca organize edilen "Teknoloji Şenliği" programı bugün Şanlıurfa'da bulunan Alışveriş Merkezinde açıldı.

Açılışa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Koçadağ, Okul Müdürleri, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta Başkan Beyazgül, Milletvekili Açanal ve Rektör Çelik açıklama yaparken öğrencilerde tasarlamış olduğu teknolojileri katılımcılara sundu.



"GERÇEKTEN GURUR DUYDUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMASINDA"



Teknoloji Şenliğinde konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu programdayız. Gerçekten ben gurur duydum Büyükşehir Belediyemizin bu çalışmasıyla, bilim ve teknoloji çok önemli bildiğiniz gibi. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisinde STEM komisyonunu oluşturduk bende orada görev aldım. STEM başta kız çocukları olmak üzere bütün gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendis dalarına yönelmeleriyle ilgili. Biliyorsunuz Urfa'mız en genç nüfusa sahip biz gençlerimizin bilim ve teknolojiye yönelmesini istiyoruz" dedi.





"ÇOK FARKLI TEKNOLOJİLERLE DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPACAĞIZ"



çok farklı teknolojilerle daha büyüğünü yapacaklarının müjdesini veren Başkan Zeynel Abidin Beyazgül: "Usuller değişmiş, teknoloji değişmiş birçok şey çok farklaşmış buda bizim gençlerimizin, öğrencilerimizin yaşadığı çağı çok güzel yansıtıyor. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, artık devir elektronik devir, dijital devir, robotik devir olduğunu çok rahat görüyoruz. Ben teknoloji fuarında teknoloji ürünleriyle katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum, inanıyorum ki çok farklı teknolojilerle daha büyüğünü yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.