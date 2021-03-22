Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 22 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 22.3.2021 23:54 Son Güncelleme: 22.3.2021 23:54

sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Online ile 22 Mart çekiliş sonuçları -

Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 22 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

İdaresi (MPİ) ile işbirliğinin en popüler ve en çılgın büyük ikramiyeye sahip şans oyunu olan sonuçları bugün ile canlı yayında kazandıran numaralarla belli oldu. Peş peşe gelen devirlerle 128 Milyon TL’yi aşan tarihin en yüksek büyük ikramiyesini şanslı numaraları doğru tahmin ederek kazanmak isteyen şans oyunu severler 22 Mart MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. ile 22 Mart çekiliş sonuçları ile ekranı.

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayınında şanslı numaralarla belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinin en popüler şans oyunlarından olan ve 128 Milyon Türk lirası gibi çılgın bir büyük ikramiyeye sahip olan oyunu Milli Piyango Online üzerinden oynayan şans oyunu severler 22 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 MART)

Milli Piyango Online ile 22 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Mart Sayısal Loto sonuçları: 39 - 89 - 9 - 12 - 64 - 70 + 40 (Joker)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 22 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 22 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA