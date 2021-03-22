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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:51

Sınırda 3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sınırda 3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist sınırda etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Şanlıurfa sınırda etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı böylece toplam 35 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu" denildi.

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Sınırda 3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi
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