Sınırda 3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Şanlıurfa sınırda etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı böylece toplam 35 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu" denildi.