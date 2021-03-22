Siverek Görme Engelliler Derneği ilk kongresini yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilk kez kurulan Görme Engelliler Derneği Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilk kongresini gerçekleştirerek başkanını seçti.

Dernek binasında düzenlenen kongrede tek listeyle başkan adayı olan Mehmet Canlı, oy çokluğuyla Siverek Görme Engelliler Derneği başkanlığına seçildi.

Düzenlenen kongrede ilçede yaklaşık 2 bin Görme engelli bireyin olduğuna dikkat çeken Dernek Başkanı Mehmet Canlı şunları kaydetti:

"Derneğimizin ilk kongresini Koronavirüs salgınından dolayı gerçekleştiremedik, ülkemizin salgınla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girmesiyle birlikte bizde ilk kongremizi yaparak başkan ve yönetimimizi oluşturduk. Bu görevi bana layık gören üyelerimize çok teşekkür ediyorum."

"GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN YANINDA OLACAĞIZ"

İlçe merkezi ve kırsal mahallemizle birlikte yaklaşık 2 bin görme engelli bireyin sorularını dile getirmek için dernek kurma çalışması başlatıldığını söyleyen Dernek Başkanı Canlı şu ifadeleri kullandı: "Görme engelli kardeşlerimizin sorunlarını yetkililere iletilmesi ve çözüme kavuşması adına bir çatı bulunmuyordu, bizde Siverek Görme engelli bireyleri olarak bir araya gelip dernek kurma çalışmalarına başladık. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girmemizle birlikte derneğimizin ilk kongresini gerçekleştirdik, derneğimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."