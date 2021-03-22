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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:08

Sokaklar bu görüntülerden kurtuluyor

AYHAN FİDAN
Sokaklar bu görüntülerden kurtuluyor

Verimli ovalarında yoğun olarak tarımcılık yapılan ’de sokak aralarına ve yol kenarlarına bırakılan tarım aletleri için park alanı yapılacak. Cadde ve sokakların yükü azalırken aynı zamanda park alanlarına ürün yüklemek için rampalar da kurulacak.

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna sebep olan tarım aletlerinin bu yoğunluğunu ortadan kaldırmak için hayata geçirdiği Tarım Parkı projesinin ikinci etabını, 50 Bin metrekarelik yeni alanda başlattı. Tamamlandığında, özellikle soğan halinin arka kısmında yer alacak Tarım Parkı, aynı zamanda belediye tarafından yapılacak rampa ile üreticilerin ürünlerini kamyon ve tırlara aktarmasına da yardımcı olacak.

"ÜLKEMİZ İÇİN ORJİNAL BİR PROJE"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan 2'inci Tarım Parkı proje sahasında süren çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye için orijinal bir proje vurgusu yapan Ali Özkan, bu projenin özellikle çiftçiliğin yoğun yapıldığı şehirlere de model olacağının altını çizdi. Özkan yaptığı açıklamada, "Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan 'güzellikler şehri' Karacabey'imizde, çiftçilik ön planda olan uğraş alanlarından bir tanesidir. Hemşerilerimiz, bu faaliyeti icra ederken kullandıkları traktörler, römorklar ve zirai ekipmanlar, park ve trafik yoğunluğuna neden olduğu için kendileri için de bir sorun teşkil etmekteydi. Aynı zamanda bunlar, kent içi şehir trafiğini de olumsuz yönde etkilemekteydi. Bu çerçevede Karacabey Belediyesi olarak bizler, kademe binamızın olduğu bölgede 10 Bin metrekarelik alanda, Türkiye'de orijinal bir proje olan Tarım Parkını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. Orada belirlediğimiz alanda, üreticilerimiz traktörlerini, römorklarını ve zirai aletlerini muhafaza edebilme imkânına ulaştılar. Bu sayede şehir içi trafik hareketliliği de olumsuz etkilenmekten bir nebze olsun kurtulmuş oldu. Çiftçilerimizden, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, bu kez şehir hastanemizin ve soğan halinin arka tarafında, 50 Bin metrekarelik alanda Tarım Parkının ikincisinin yapılması için çalışmalara başladık" dedi.

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Sokaklar bu görüntülerden kurtuluyor
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