Son dakika: 15 yıllık arkadaştan 158 bin dolarlık tuzak! "Görünce şoka uğradım"

KAĞITTA MSB VE JANDARMA'NIN AMBLEMLERİ VARDI



Ağabeyinin 15 yıllık arkadaşı olduğu için güvenini kazandığını söyleyen Aydın Öztürk, "G.Y. beni özel bir koruma şirketinde işe sokmak için gerekli evrakı imzalattı. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma'nın amblemlerinin olduğu kağıda bana imza attırdı. Bir süre sonra bu işin sahtekarlık ve dolandırıcılık olduğunu öğrendim. İmza attığım evrakla beni 158 bin dolar borçlandırmışlar. Gerekli makamlara suç duyurusunda bulundum" dedi.

"BU PARAYI BU YAŞIMA KADAR GÖRMEDİM"



Evine icra gelince büyük şok yaşadığını belirten Öztürk, "Beni dolandıran kişi bana 'Savcı, hakim ablam ve eniştem var. İçişleri Bakanlığı'nda tanıdığım isimler var' diyerek beni başka isimlerle tanıştırdı. İşe girmem için dosya masrafı diye benden 30 bin lira aldılar. 8-10 bin lira maaş alacağımı söyleyerek beni kandırdılar. Şikayetçi oldum ama takipsizlik kararı verildi. Ben bu dosyanın tekrar incelenmesini istiyorum" diye konuştu.

Yüksek meblağdaki borcu ödeyemeyeceğini söyleyen Öztürk, "Benim evime icrayla girmek istediler ben de evime almadım. 158 bin doları görünce şoka uğradım. Ben çiftçiyim. 158 bin dolar parayı bu yaşıma kadar görmedim. Kendi halinde küçük bir çiftçiyim. Fazla parayla, pulla işimiz olmaz. Ailemle domates yetiştiriyorum. Beni dolandıran şahıslar ağabeyimin asker arkadaşı. 15 yıldır evimize geldi, birlikte yedik, oturduk. Neden beni bu duruma düşürdü anlamadım" dedi.