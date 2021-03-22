SON DAKİKA: Antalya'da Corona partisi yapıldı! Rezil görüntülere tepki yağdı!

Son dakika haberler…Bu kadar da da olmaz dedirten görüntüler Antalya'nın Kaş ilçesinden geldi. Önceki gün sosyal medya üzerinden örgütlenip bir villada kapalı mekanda kaçak eğlence düzenleyenlerin ardından bu defa havuz partisi görüntüleri 'Pes' dedirtti.