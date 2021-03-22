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Giriş Tarihi: 22.3.2021 15:51 Son Güncelleme: 22.3.2021 16:03

: 'da partisi yapıldı! Rezil görüntülere tepki yağdı!

İHA
SON DAKİKA: Antalya'da Corona partisi yapıldı! Rezil görüntülere tepki yağdı!

haberler…'nın Kaş ilçesinde ‘Bu kadarına da pes’ dedirten bir olay yaşandı. Bir villada DJ eşliğinde havuz partisi yapan gruba, jandarma tarafından 76 bin TL idari para cezası uyulandı. Konaklama tesisi olarak geçen villa, Kaş Kaymakamlığı tarafından 1 ay süreyle mühürlendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberler…Bu kadar da da olmaz dedirten görüntüler Antalya'nın Kaş ilçesinden geldi. Önceki gün sosyal medya üzerinden örgütlenip bir villada kapalı mekanda kaçak eğlence düzenleyenlerin ardından bu defa havuz partisi görüntüleri 'Pes' dedirtti.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaş ilçe Jandarma K.lığı ekipleri tarafından Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkiinde Villa B. isimli konaklama tesisinde parti yapıldığının bilgisi alınması üzerine, E.D. isimli şahsa ait villaya operasyon yapıldı.

Operasyonda İ.B ,İ.Y,R.K., M.F.T. ,B.A.,G.T. ,B.U.,R.H.,A.P.,İ.C.,İ.A,N.S.,Y.Y ve B.D.M. olmak üzere 14 kişiye ceza yağdı.

Villada kaçak havuz partisine jandarma baskını | Video

Ayrıca Villa B. isimli konaklama tesisi 1 ay süre ile Kaş Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.

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SON DAKİKA: Antalya'da Corona partisi yapıldı! Rezil görüntülere tepki yağdı!
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