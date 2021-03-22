Son dakika: Bağcılar'da dehşet: Sevgililere bıçaklı saldırı! Kadın hayatını kaybetti

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi 1442 Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 saldırgan beraber yaşadığı öğrenilen Gürcistan uyruklu Teyo isimli kadın ile Pakistan uyruklu Amir'in evine geldi. Çift, zilin çalması üzerine evlerinin kapısını açınca hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Saldırgan grup, henüz belirlenemeyen bir sebeple beraber yaşayan yabancı uyruklu çifte saldırmaya başladı.

BIÇAĞI ATIP KAÇTILAR



Teyo isimli kadın aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybederken, Amir ise ağır yaralandı. Şüpheliler daha sonra saldırıda kullandıkları bıçağı sokak üzerinde bulunan bir parka atarak kayıplara karıştı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI



Apartmandan sesler geldiğini fark eden bina sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Teyo'nun hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı durumdaki Amir'i ise yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırdı. Şüphelileri yakalamak çalışma başlatan polisin, olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

KİMSE TANIMAZDI



Olaya ilişkin konuşan bir mahalle sakini "Yabancıların oturduğu eve girmişler, 3-4 kişilik bir grupmuş. İçeri girip sevgililere saldırmışlar. Daha sonra bıçağı atıp kaçarak uzaklaşmışlar" ifadelerini kullandı.