Son dakika haberi: Baldızıyla kahvaltı yaparken kanlar içinde kaldı! İstanbul'da dehşet dolu dakikalar!

"DIŞARI ÇAĞIRDILAR, SIKTI KAÇTILAR"



Yaralanan kişinin baldızı olan kadın ise, "İçeride kahvaltı yapıyordu. Dışarı çağırdılar çıktı sıktılar. Bu yani hiç kimseyle bir problemimiz yoktu, kimseyle herhangi bir sıkıntımız yoktu, her zaman güler yüzlü insanlarız. Buradaki herkes tanıyor" ifadelerini kullandı.