Son dakika: Başkent bir anda beyaza büründü! Dolu yağışı böyle görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için fırtına uyarısında bulunmuştu. Yağmurun ardından aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli dolu yağışı böyle görüntülendi.
Son dakika! Ankara'da şiddetli dolu yağışı | Video
Bir anda bastıran dolu tanelerinden kaçmak isteyen vatandaşların bina altlarına sığınmaya çalıştığı anlar ise kameralara takıldı.
Araçların üzerinde ve yol kenarlarında da dolu birikirken, bazı kişiler cep telefonuyla manzarayı görüntülemeye çalıştı.
MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.
SU BİRİKİNTİLERİ DE OLUŞTU
Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu.
Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.
METEOROLOJİ FIRTINA UYARISINDA BULUNMUŞTU
Yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden İç Anadolu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük) kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.