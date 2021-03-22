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Giriş Tarihi: 22.3.2021 15:10 Son Güncelleme: 22.3.2021 15:39

Son dakika: Başkent bir anda beyaza büründü! böyle görüntülendi

AJANSLAR
Son dakika: Başkent bir anda beyaza büründü! Dolu yağışı böyle görüntülendi

, için sabah saatlerinde fırtına uyarısı yapmıştı. Başkent Ankara'da aniden bastırdı, vatandaşlar bina saçaklarına saklandı. Dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü. İşte o görüntüler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için fırtına uyarısında bulunmuştu. Yağmurun ardından aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli dolu yağışı böyle görüntülendi.

Son dakika! Ankara'da şiddetli dolu yağışı | Video

Bir anda bastıran dolu tanelerinden kaçmak isteyen vatandaşların bina altlarına sığınmaya çalıştığı anlar ise kameralara takıldı.

Araçların üzerinde ve yol kenarlarında da dolu birikirken, bazı kişiler cep telefonuyla manzarayı görüntülemeye çalıştı.

MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

SU BİRİKİNTİLERİ DE OLUŞTU

Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu.

Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

METEOROLOJİ FIRTINA UYARISINDA BULUNMUŞTU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden İç Anadolu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük) kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son dakika: Başkent bir anda beyaza büründü! Dolu yağışı böyle görüntülendi
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