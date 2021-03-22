Son dakika: Başkent bir anda beyaza büründü! Dolu yağışı böyle görüntülendi

MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

SU BİRİKİNTİLERİ DE OLUŞTU

Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu.

Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

METEOROLOJİ FIRTINA UYARISINDA BULUNMUŞTU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden İç Anadolu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük) kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.