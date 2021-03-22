Son dakika: Bursa’da pes dedirten olay! Anne ile kızı bakın ne yaptı!





Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.'yi maske takmaları yönünde uyardı. İkili tüm uyarılara rağmen maske takmamak da direndi. Bunun üzerine polis, anne kızı, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası yazmak üzere emniyete götürmek istedi.