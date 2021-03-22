Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa’da pes dedirten olay! Anne ile kızı bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 15:24 Son Güncelleme: 22.3.2021 15:52

: ’da pes dedirten olay! Anne ile kızı bakın ne yaptı!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Son dakika: Bursa’da pes dedirten olay! Anne ile kızı bakın ne yaptı!

haberler…’da akılalmaz bir olay yaşandı. Anne ile kızı, banka şubesine maskesiz girmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yollandı. Maske takmamak için direnen Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika boyunca polise zor anlar yaşattı. O anlar objektiflere böyle takıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberler…Bursa'da Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. ve kızı Nurdan G.'den güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi.

Ancak anne kız, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti. Durum polise bildirildi.



Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.'yi maske takmaları yönünde uyardı. İkili tüm uyarılara rağmen maske takmamak da direndi. Bunun üzerine polis, anne kızı, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası yazmak üzere emniyete götürmek istedi.

Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı | Video

Ekip otosuna da binmeyi reddeden Nurdan G., kadın polislere ,"Sizinle işim yok. Buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra da bırakın gidelim. Kadının kadına destek olması lazım" dedi.



40 DAKİKADA İKNA OLDULAR

40 dakika süren ikna çabaları sonucunda ekip otosuna binmeyi kabul eden anne ve kızı, Çarşı Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Neriman G. ve Nurdan G.'ye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.



Yaşananlara tanık olan Türkan Yalım, "Sabırlarını takdir ettim. Polisimiz gerçekten güzel davrandı, tebrik ediyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bursa’da pes dedirten olay! Anne ile kızı bakın ne yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA