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Giriş Tarihi: 22.3.2021 09:57 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:58

Son dakika haberi: Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucuya çalışanlar kalkan oldu...

DHA
Son dakika haberi: Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucuya çalışanlar kalkan oldu...

Son dakika haberi: 'da bir tv kanalında canlı yayın sırasında yaşanan olay ülkenin gündemine oturdu. Çıplak vaziyette stüdyoya giren bir kadın, elindeki taşı sunucuya fırlatıp üzerine yürüdü. Saldırgan kadın, eylem sırasında sunucu 'ya "Paramı geri ver" diyerek bağırdı.

Son dakika haberler... Romanya'da bir ulusal kanalda Acces Direct adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş bulunan çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

Tamamen çıplak olan saldırgan kadın, Vaida'ya "Paramı geri ver" şeklinde bağırarak üstüne doğru koştu.

SUNUCUYA ÇALIŞANLAR KALKAN OLDU

Vaida, o sırada stüdyoda bulunan kişiler tarafından durdurulan saldırgan kadını tanımadığını ifade etti.

Saldırı sırasında canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın stüdyo dışına çıkartıldı.

Yerel basın Vaida'nın sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Canlı yayındaki bu çıplak saldırı girişimi ülkede gündeme oturan konulardan biri oldu.

Romanya’da sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı | Video

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Son dakika haberi: Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucuya çalışanlar kalkan oldu...
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