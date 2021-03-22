Son dakika: Darp sonucu ölen gencin davasında flaş gelişme! 7 saldırgana ağır müebbet

İstanbul Fatih'te Türkiye'de beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği dövüştüren grupla o sırada arkadaşıyla birlikte eğlenen kişi arasında kavga çıktı. İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda 28 yaşındaki Samet Eralp, aracı ile olay yerine gelerek bir arkadaşı ile birlikte bir süre alkol alarak eğlendi. Bu sırada park içerisinde bulunan iki grup arasında beslemesi yasak olan pitbull isimli köpeği saldırtmaları sonucu kavga çıktı. Yaşanılanlar üzerine Samet Eralp, şüphelilerin olduğu gurubun yanına giderek "Burada bu tip işler yapamazsınız" şeklinde söylemlerde bulundu.

KAFASINI TEKMELEYEREK ÖLDÜRDÜLER



Tartışmanın büyümesi üzerine Eralp, grupta bulunan Ufuk G. ve İbrahim Y., isimli kişileri yanında bulunan tabanca ile ateş ederek bacaklarından yaraladı. Şüpheli gruptaki şahıslar da Eralp'ın elindeki silahı alarak genç adamı darp etmeye başladılar. Samet Eralp'in yaraladığı İbrahim Y., ise hastaneye kaldırılırken Samet Eralp kafasına aldığı darbeler sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.