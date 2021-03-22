Son dakika: Eşi Doğan Cüceloğlu’nu anlattı! 'Dinleyişi ve tanıklığıyla sizi beslerdi'



EŞİ CÜCELOĞLUNU ANLATTI: HİÇ KİMSEYE NASİHAT VERMEZDİ

Doğan Cüceloğlu'nun herkesle iletişim kurduğunu ve niyetinin saflığını anlatan Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, "Kiminle göz göze gelirse veya hangi ortamda bulunsa damga vururdu. Ama bu damga sert değildi, konuşması sizi yumuşacık bir hava gibi sarardı. Bir insanla göz göze geldiğinde onun sosyal kimliği yerine özüne odaklanırdı. Karşıdaki kişini mesleği, eğitimi, hiyerarşide en üst ya da en alt makamda olması, cinsiyeti, kadın, erkek, çocuk olması onun için hiç fark etmezdi. Gözüne baktığı tün insanlara aynı saygıyla yaklaşırdı. Bir insanla karşı karşıya geldiğinde 'Çıkarım kadar değer veririm' yerine 'sana nasıl yardımcı olabilirim' derdi" ifadelerini kullandı.