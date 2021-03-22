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Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:08 Son Güncelleme: 22.3.2021 12:29

haberi: İstanbul'a yeniden geliyor! 'dan İstanbul için flaş uyarısı

DHA
Son dakika haberi: İstanbul'a kar yeniden geliyor! AKOM'dan İstanbul için flaş kar yağışı uyarısı

Gelen haberine göre; İstanbul'a yeniden dönüyor. Afet Koordinasyon Merkezi ()'dan yapılan flaş açıklamaya göre; Çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası gelecek. Bununla birlikte kentin genelinde kar ve karla karışık görülecek. AKOM yaptığı uyarıda "Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'a yeni bir soğuk hava dalgası ve kar yağışının geleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "İstanbul'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor." denildi.

KAR YAĞIŞI UYARISI

AKOM, "Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununlar beraber, kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir" dedi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Bugün il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8°C aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA: DOĞU ANADOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul kar yağışı için gün verildi

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın, batı ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise 3 ila 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 13, Hakkari'de 12, Bitlis'te 8 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin güney ve doğusunun yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyinde güney ve güneybatıdan fırtına (40-80 km/sa), güneydoğusunda kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edremit körfezi çevrelerinde beklenen yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına (60-80 km/sa), kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, (Lodos) güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa), güneyinde kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına (60-80 km/sa), yer yer kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

HAKKARİ °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sabah saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 3,0; Görüş: İyi.

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Son dakika haberi: İstanbul'a kar yeniden geliyor! AKOM'dan İstanbul için flaş kar yağışı uyarısı
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