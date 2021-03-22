Son dakika haberi: İstanbul'a kar yeniden geliyor! AKOM'dan İstanbul için flaş kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'a yeni bir soğuk hava dalgası ve kar yağışının geleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "İstanbul'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor." denildi.
KAR YAĞIŞI UYARISI
AKOM, "Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununlar beraber, kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir" dedi.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
Bugün il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8°C aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK
Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA: DOĞU ANADOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın, batı ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise 3 ila 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 13, Hakkari'de 12, Bitlis'te 8 derece olması bekleniyor.
Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin güney ve doğusunun yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyinde güney ve güneybatıdan fırtına (40-80 km/sa), güneydoğusunda kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edremit körfezi çevrelerinde beklenen yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına (60-80 km/sa), kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, (Lodos) güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa), güneyinde kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına (60-80 km/sa), yer yer kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
HAKKARİ °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sabah saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 3,0; Görüş: İyi.