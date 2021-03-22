Son dakika haberi: İstanbul'a kar yeniden geliyor! AKOM'dan İstanbul için flaş kar yağışı uyarısı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

HAKKARİ °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sabah saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 3,0; Görüş: İyi.