SON DAKİKA HABERİ: Mahalleli seferber oldu! İstanbul'da korkutan manzara

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri ise yangına son müdahaleleri yaparak tamamen kontrol altına aldı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Çevre sakinlerinden Hakan Var, "Dumanları görünce hortumlarla müdahale ettik. Görünürde bir şey yok ancak sanki büyük bir patlama oldu. Hatta abimin kulağı şu an duymuyor" dedi.