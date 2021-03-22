SON DAKİKA: İstanbul'da çekiçli vahşet! Detaylar tüyler ürpertti!



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yapılan incelemelerde Nazlı'nın evinde bir dönem ev arkadaşı olarak kalan Kazım Y'ye ulaşıldı. Kamera görüntülerinde Nazlı'nın evinin yakınlarında da görülen Kazım Y' ile Mustafa K. Tuzla'da bir binanın çatı katında yakalandı.



BAŞINA 4 KEZ ÇEKİÇLE VURMUŞ



Emniyete götürülen Kazım Y.'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenilirken ilk ifadesinde; "Beni çok borç batağına sürükledi. Uyuşturucuya alıştırdı, olay günü bu meseleden dolayı aramızda tartışma çıktı. Başına vurdum, sonra kokmasın diye 7 kat sardık" dediği ileri sürüldü. Mustafa K'nın ise; "Öldürdükten sonra beni aradı, beraber sardık" dediği ileri sürüldü.



"ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMA AVUKAT TUTACAĞIM DİYE ARKADAŞLARINDAN PARA İSTEDİ"



Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli Kazım Y'nin arkadaşı Rafet Nazlı'yı öldürdükten sonra arkadaşlarının uzun süre şüphelenmemesi için, Nazlı'nın telefonundan onun arkadaşlarına mesaj attığı öğrenildi. Şüphelinin attığı mesajda; "Ben uyuşturucudan tutuklandım, bana ancak Kazım yardım eder. Onu bulun" yazdığı tespit edildi. Kazım Y'nin öldürdüğü Nazlı'nın arkadaşlarından toplamda avukat parası adı altında 4 bin lira para adlığı tespit edildi.



"POLİSE DUA EDİN HEPİNİZİ ÖLDÜRECEKTİM"



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kazım Y'nin sevk sırasında; "Dua edin polislere, hepinizi öldürecektim" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Kazım Y. ve Mustafa K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.