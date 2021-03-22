SON DAKİKA: İstanbul'da çekiçli vahşet! Detaylar tüyler ürpertti!

Son dakika: Korkunç olay İstanbul Tuzla'da yaşandı...Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ertesi gün 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Rafet Nazlı bir dönem ev arkadaşlığı yaptığı tespit edilen şüpheli Kazım Y. (49) 'nin emniyete cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. İlk ifadesinde; "Beni borç batağına sürükledi, uyuşturucuya alıştırdı. Olay günü tartıştık" dediği ileri sürüldü. Şüphelinin öldürdüğü Rafet Nazlı'nın cep telefonu ile Nazlı'nın arkadaşlarını arayıp "Uyuşturucudan yakalandım, bana ancak Kazım yardım eder avukat bulacak" diyerek 4 bin lira para aldığı da tespit edildi.
Tuzla İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'ta bir evde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Rafet Nazlı'nın bir arkadaşı onun evine 10 gün önce bıraktığı eşyalarını almak için gitti. Zili çaldı uzun süre açan olmayınca çilingir çağırıp, kapıyı açtırdı. İçeri girdiğinde bir koku ile karşılaştı. Hemen durumu polise bildirdi.
HAYVAN CESEDİ ZANNEDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kanepenin üzerinde çuvala benzer bir şey gördü. Ekipler ilk çuvalın büyüklüğünden önce hayvan cesedi de olabileceğini değerlendirdi. Çuvalın açılmasıyla kan donduran gerçek ortaya çıktı.
7 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Çuval, çöp poşeti, folyo kilim gibi 7 kat malzemeyle sarılı halde bulunan cesedin Rafet Nazlı'ya ait olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Dedektifleri yaptıkları incelemede cesedin baş kısmında 4 adet çekiç izine rastladı. Yaklaşık 7 gün önce çekiçle öldürüldüğü öğrenilen Rafet Nazlı'nın katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatan Cinayet Büro ekipleri önce Nazlı'nın tanıdıkları ile görüştü, ardından bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceledi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerde Nazlı'nın evinde bir dönem ev arkadaşı olarak kalan Kazım Y'ye ulaşıldı. Kamera görüntülerinde Nazlı'nın evinin yakınlarında da görülen Kazım Y' ile Mustafa K. Tuzla'da bir binanın çatı katında yakalandı.
BAŞINA 4 KEZ ÇEKİÇLE VURMUŞ
Emniyete götürülen Kazım Y.'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenilirken ilk ifadesinde; "Beni çok borç batağına sürükledi. Uyuşturucuya alıştırdı, olay günü bu meseleden dolayı aramızda tartışma çıktı. Başına vurdum, sonra kokmasın diye 7 kat sardık" dediği ileri sürüldü. Mustafa K'nın ise; "Öldürdükten sonra beni aradı, beraber sardık" dediği ileri sürüldü.
"ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMA AVUKAT TUTACAĞIM DİYE ARKADAŞLARINDAN PARA İSTEDİ"
Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli Kazım Y'nin arkadaşı Rafet Nazlı'yı öldürdükten sonra arkadaşlarının uzun süre şüphelenmemesi için, Nazlı'nın telefonundan onun arkadaşlarına mesaj attığı öğrenildi. Şüphelinin attığı mesajda; "Ben uyuşturucudan tutuklandım, bana ancak Kazım yardım eder. Onu bulun" yazdığı tespit edildi. Kazım Y'nin öldürdüğü Nazlı'nın arkadaşlarından toplamda avukat parası adı altında 4 bin lira para adlığı tespit edildi.
"POLİSE DUA EDİN HEPİNİZİ ÖLDÜRECEKTİM"
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kazım Y'nin sevk sırasında; "Dua edin polislere, hepinizi öldürecektim" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Kazım Y. ve Mustafa K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.