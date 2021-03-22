Son dakika: İstanbul'da kan donduran olay! Evine girdikleri yabancı uyruklu kadını öldürüp kaçtılar!

Son dakika haberi... Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi 1442 Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 saldırgan beraber yaşadığı öğrenilen Gürcistan uyruklu Teyo isimli kadın ile Pakistan uyruklu Amir'in evine geldi. Çift, zilin çalması üzerine evlerinin kapısını açınca hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Saldırgan grup, henüz belirlenemeyen bir sebeple beraber yaşayan yabancı uyruklu çifte saldırmaya başladı.