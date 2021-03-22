Son dakika: Minik Duru göz göre göre ölüme gitmiş! 9 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada dinlenen sanık Dilek Ü.D., 2019 yılı Mayıs ayında restoranda göreve başladığını söyledi. İşe başladığı ilk dönemde restoranda giderek risk analizi oluşturduğunu belirten Dilek Ü.D., "Oluşturduğum risk analizinde tüm işyerini gezerek yaptığım gözlemler sonucunda mevcut eksikleri ve hataları bu risk analizinde yazdım. Bu rapor bilirkişi raporunda konuya alınmıştır. Ben yine olay tarihinden önce işyerine gittiğimde burada oyun alanındaki mevcut oyuncakların bakımının yapılması gerektiği hususunda gerekli tutanağı tutarak bunu iş yeri çalışın olan M.S.B.'ye tebliğ ettim. Yine belirtmek isterim ki ben bahse konu işyerine her gittiğimde işverene iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defterini alması gerektiğini hem şifai olarak hemde tuttuğum tutanaklarda ilettim. Ancak buna rağmen işveren bu defteri almaktan imtina etti. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmem. Yükümlülüklerimi yerine getirdim" dedim.