SON DAKİKA: Müge Anlı'da esrarengiz olay: Sen kocanı aramıyorsan şüphelenirim!

Son dakika haberler…Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen sır olay, milyonları ekrana topladı. İddialara göre; Bursa İznik'e bağlı Orhaniye Mahallesi'nden Yalova'ya taşınan ve bir süredir Yalova'da ikamet eden TIR şoförü Ferhan Tetik, 5 gün önce evden çıktı.
52 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamadı. Tetik'in intihar edeceğini duyan aile yakınları ise paniğe kapıldı ve polise kayıp başvurusu yaptı.
Tetik'in yakınları ayrıca kayıp adamın tartıştığı ikinci eşinden şüphelendiklerini anlattı.
Ferhan Tetik'in ilk eşinden olan oğlu, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te babasının Hülya Hanım uğruna kendilerini terk ettiğini açıkladı.
Sunucu Müge Anlı ise kayıp adamın ikinci eşine çağrı yaptı.
Müge Anlı'da Son Dakika esrarengiz Ferhan Tetik olayı! Müge Anlı'dan tepki "Sen kocanı aramıyorsan..." | Video
MÜGE ANLI: SEN KOCANI ARAMIYORSAN
Anlı, "Sen kocanı aramıyorsan benim de aklıma şüphe düşer. Yüzünü görsem kocanı arayıp aramadığını anlarım. O çocuktan önce senin burada olman gerekir…" çıkışını yaptı.