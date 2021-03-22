SON DAKİKA: Müge Anlı'da esrarengiz olay: Sen kocanı aramıyorsan şüphelenirim!

Müge Anlı'da Son Dakika esrarengiz Ferhan Tetik olayı! Müge Anlı'dan tepki "Sen kocanı aramıyorsan..." | Video

MÜGE ANLI: SEN KOCANI ARAMIYORSAN

Anlı, "Sen kocanı aramıyorsan benim de aklıma şüphe düşer. Yüzünü görsem kocanı arayıp aramadığını anlarım. O çocuktan önce senin burada olman gerekir…" çıkışını yaptı.