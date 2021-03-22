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Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:24 Son Güncelleme: 22.3.2021 12:40

: 'da esrarengiz olay: Sen kocanı aramıyorsan şüphelenirim!

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Müge Anlı'da esrarengiz olay: Sen kocanı aramıyorsan şüphelenirim!

haberler…, yine tüm Türkiye’yi erkana topladı. İddialara göre Bursa’da yaşayan 2 çocuk babası 52 yaşındaki , geçen hafta sırra kadem bastı. Tetik’in hayatından endişe eden oğlu ise Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katıldı. Genç adam, babasının ikinci eşinden şüphelendiklerini anlattı. Sunucu Müge Anlı da canlı yayında şu ifadeleri kullandı: “Sen kocanı aramıyorsan benim de aklıma şüphe düşer. Yüzünü görsem kocanı arayıp aramadığını anlarım. O çocuktan önce senin burada olman gerekir...” işte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberler…Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen sır olay, milyonları ekrana topladı. İddialara göre; Bursa İznik'e bağlı Orhaniye Mahallesi'nden Yalova'ya taşınan ve bir süredir Yalova'da ikamet eden TIR şoförü Ferhan Tetik, 5 gün önce evden çıktı.

52 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamadı. Tetik'in intihar edeceğini duyan aile yakınları ise paniğe kapıldı ve polise kayıp başvurusu yaptı.

Tetik'in yakınları ayrıca kayıp adamın tartıştığı ikinci eşinden şüphelendiklerini anlattı.

Ferhan Tetik'in ilk eşinden olan oğlu, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te babasının Hülya Hanım uğruna kendilerini terk ettiğini açıkladı.

Sunucu Müge Anlı ise kayıp adamın ikinci eşine çağrı yaptı.

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MÜGE ANLI: SEN KOCANI ARAMIYORSAN

Anlı, "Sen kocanı aramıyorsan benim de aklıma şüphe düşer. Yüzünü görsem kocanı arayıp aramadığını anlarım. O çocuktan önce senin burada olman gerekir…" çıkışını yaptı.

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SON DAKİKA: Müge Anlı'da esrarengiz olay: Sen kocanı aramıyorsan şüphelenirim!
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