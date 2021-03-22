Son dakika: Rus Otteva Elvira dehşet anlarını anlattı! 'Yaşamla ölüm arasındaydım'

DAHA ÖNCEKİ 2 GELMESİNDE DE ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ

Avukat Onur Eyüboğlu, "Müvekkilim Otteva Elvira, 13 Martta Türkiye'ye geldi. 1 yıldır uzaktan ilişkisi vardı. Bura da 1 yıldır uzaktan ilişkisi var. Daha önce de 3 defa geldi. Bu dördünce gelmesi. Son iki gelmesinde de 2 kez darp edilmiş ancak kalıcı bir iz olmadığından bunu ailesinden saklamış. Bu gelmesinde de 2 gün boyunca şiddet ve işkenceye maruz kalmış Ataşehir'de kaldıkları otelde. Şüpheli odadan çıktığında Otteva hanım resepsiyondan yardım istiyor. Bu sırada şüpheli odaya tekrar girip müvekkilimi dövmeye başlıyor. Bunun üzerine otel görevlileri 112 ve polisi arıyorlar. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşkence hatta eziyete varan boyutta bir saldırı gerçekleştirilmiş" şeklinde konuştu.