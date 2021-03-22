Son dakika: Sır ölümde korkunç iddia! 3 ay önce dünya evine girmişti!

Kızım, eşiyle kaçarak evlendiği için aramız bozuktu, pek fazla görüşmezdik. Ben kızımın eşi Ö.F.'den şikayetçiyim, çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ö.F. tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum" dediği belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.