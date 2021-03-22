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Giriş Tarihi: 22.3.2021 08:50 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:07

SON DAKİKA! Sosyal medyada tepki yağmıştı... Rezil görüntüleri böyle savundu!

DHA
SON DAKİKA! Sosyal medyada tepki yağmıştı... Rezil görüntüleri böyle savundu!

Son dakika haberi: Tiktok isimli uygulamadaki küçük çocuğa uygulanan şiddet görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. 'da kaydedilen görüntülerde Aziz Ç. isimli şahsın yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirmesi tepki topladı. Tepkiler üzerine Aziz Ç., görüntüleri kaldırdı. Aziz Ç. görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada "Severek vurdum, acıtarak değil." dedi.

Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin." dedi.

"SEVEREK VURDUM, SIKINTI YOK"

Aziz Ç., "Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.

Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili başlattığı belirtildi.

Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı | Video

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SON DAKİKA! Sosyal medyada tepki yağmıştı... Rezil görüntüleri böyle savundu!
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