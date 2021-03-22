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Giriş Tarihi: 22.3.2021 19:37 Son Güncelleme: 22.3.2021 19:49

: Yakınları haber alamayınca... Emekli çift, evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu

Son dakika: Yakınları haber alamayınca... Emekli çift, evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu

haberi: ’nın Karaisalı ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nden emekli Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay, evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberleri... Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümen Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA...

İddiaya göre, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti. Ancak kapıya vurmalarına rağmen kimse cevap vermeyince akrabaları, jandarmaya haber verdi.

KARI-KOCA BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Yakınları haber alamayınca... Emekli çift, evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu
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