2021 Çiftçilere Süt desteği, mazot, gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri sorgulama!

Tarım alanında çalışan çiftçiler süt desteği, mazot gübre desteği ödeme tarihleri sorgulamalarına başladı. Son olarak çiftçilere maddi açıdan destek amaçlı verilmesine karar verilen ödemelerle ilgili olarak süt desteği, mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Mart ayının sonuna doğru ülkenin hemen hemen her ilinde çalışan emekçi vatandaşlar çiftçi desteği ödemeleri sorgulamalarına hız kazandırdı. Bakanlık tarafınca yapılan açıklamada; Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği hesaplara aktaracağı bildirilmişti.

Süt desteği, mazot, gübre desteği ödeme tarihleri ile ilgili son günlerde epey sorgulama yapılıyor. Bunun sebebi ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen mazot ve gübre desteği hakkındaki destek ödemeleri olmuştu. Bakan Bekir Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre ödeneğin vatandaşların hesabına geçeceğini ifade etmişti. Buna göre; Süt desteği, mazot, gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2021 Çiftçi destek ödemeleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

SÜT DESTEĞİ, MAZOT, GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen süt desteği, mazot, gübre desteği ödemeleri ile ilgili tarihler merak ediliyor. Bakan Bekir Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre ödeneğin vatandaşların hesabına geçeceğini ifade etmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Mart tarihini işaret etmiş ödemelerin kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini verirken detaylar şöyle;