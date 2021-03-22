'Suyumuzu israf etmeyelim ki hayatımız devam etsin'

Türkiye'de kişi başı günlük 190 litre su tüketildiğine dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Su tüketiminde dünya ortalaması 25 litredir. Maalesef böyle devam ederse sonuç, yakın gelecekte 'kişi başı sıfır litre su' olacak" dedi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle, "Geleceğin Suyunu Kullanma" temasıyla düzenlenen etkinlikte, bir insanın günde ortalama 25 litre su tüketmesi gerekirken bu miktarın 7,6 katı, yani 190 litre su tükettiğine dikkat çekildi. Böyle giderse insanlığı susuzluğun beklediği belirtildi.

"SU KITLIĞI, İNSANLIĞIN SORUNUDUR"

Suyun insan hayatının olmazsa olmazlarından biri olduğunu belirten Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "İnsanoğlu açlığa uzun süre dayanabilir ama susuzluk nedeniyle çok kısa bir sürede yaşamını yitirebilir. Dolayısıyla eğer dünyada su sorunu varsa, bu insanoğlunun sonu demektir" dedi.

"KİŞİ BAŞI SU TÜKETİMİNİ 190 LİTREDEN 25 LİTREYE DÜŞÜRELİM"

Başkan Gültak, su israfına da dikkat çekerek, "Türkiye'de kişi başına günlük 190 litre su tüketilmektedir. Hâlbuki dünya ortalamasına bakıldığında bu tüketimi 25 litreye kadar düşürmek gerekiyor. Eğer bu şekilde su tüketmeye devam edersek, sonuç, ileride 'kişi başı sıfır litre su' olacak" diye konuştu.

"TARIMSAL SULAMADA DAMLAMA SİSTEMİ VE YENİ TEKNOLOJİLER KULLANALIM"

Gültak, "Kısacası su yoksa yaşam da yok. Gelin, kullandığımız su miktarını mutlaka azaltalım. Çeşmeleri açık bırakmayalım, suyumuzu israf etmeyelim. Tarımda da mutlaka damlama sistemi ve teknolojik ürünler kullanalım. Toprağın verimini de azaltan salma sulama sisteminden vazgeçelim" dedi.

"NE PARA, NE ALTIN, NE DÖVİZ, İNSAN HAYATININ VAZGEÇİLMEZİ SUDUR"

Türkiye'nin birçok ili gibi Mersin'de de bu yıl beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle mevsimin kurak geçtiğini belirten Başkan Mustafa Gültak, "Bunun da etkisinin yaz mevsiminde görülecek. Suyumuzun değerini bilelim. Su tüketimimizi kısalım. Ne para, ne altın, ne döviz değil. İnsan hayatının tek vazgeçilmezi sudur. Su tüketimi mutlaka azaltalım. Suyumuzu israf etmeyelim ki hayatımız devam etsin" diye konuştu.