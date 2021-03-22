Tahtalı’dan sevindiren haber: Doluluk yüzde 70’e ulaştı!

Sonbaharda istediği yağışları alamayan İzmir'de barajlar uzun süre kırmızı alarm verdi. Kentin su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı geçtiğimiz kasım ayında yüzde 33'e kadar geriledi. Özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında etkili olan yağışlar sonrası barajdaki doluluk oranı her geçen gün arttı. Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı 18 Mart Perşembe günü yüzde 61.09 olarak ölçülmüştü. Perşembe günüden bu yana İzmir ve çevresinde aralıksız yağan yağmur Tahtalı barajındaki doluluk oranını 9 puan artırarak yüzde 70'e çıkmasını sağladı. Geçen yılın aynı döneminde barajın doluluk oranı 63.59 idi. Tahtalı ilk kez geçtiğimiz yılın doluluk oranını geçmiş oldu.

DİĞER BARAJLARDAKİ DURUM

Öte yandan Ürkmez Barajı'nda doluluk yüzde 91.89'a; Balçova Barajı'nda yüzde 82.25'e; Güzelhisar'da yüzde 85.92'ye, Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 75.10'a yükseldi.