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Giriş Tarihi: 22.3.2021 20:17 Son Güncelleme: 22.3.2021 20:22

'ta 'beyaz kabus'

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat'ta 'beyaz kabus'

’ta akşam saat 18.00 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakmasıyla başlayan yağmur aniden yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu parçaları şehri adeta beyaza bürüdü. 5 dakikadan fazla süren dolu şehre adeta beyaz kabus gibi çöktü.

Tunahan isimli vatandaş yürüyüşe çıktığı sırada doluya yakalandığını belirterek "Genelde her sene Tokat'ta bu dönem son senelerde dolu yağışı oluyor. Küresel ısınmayla da alakalı tabi. Geçen sene de olmuştu hatırlıyorum. Yürüyüş yaparken yakalandım. O sırada biryer bulup girdik ama Allah dışarıda olanlara kolaylık versin" dedi.

Yakup Gür isimli vatandaş ise "Ben daha önce de dolu yağışlarına elbette şahit oldum ama bu kadar uzun süre yağdığını hiç görmemiştim. 1-2 dakika vuruyordu bırakıyordu ama bu baya sürdü. Yaklaşık 6 dakikadan fazla sürdü. Herkes arabasının derdinde. Benim de aracım var şimdi ona bakmaya gidiyorum hasar var mı diye" diye konuştu.

Tokat'ta 'beyaz kabus' | Video

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Tokat'ta 'beyaz kabus'
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