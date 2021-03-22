Tunahan isimli vatandaş yürüyüşe çıktığı sırada doluya yakalandığını belirterek "Genelde her sene Tokat'ta bu dönem son senelerde dolu yağışı oluyor. Küresel ısınmayla da alakalı tabi. Geçen sene de olmuştu hatırlıyorum. Yürüyüş yaparken yakalandım. O sırada biryer bulup girdik ama Allah dışarıda olanlara kolaylık versin" dedi.

Yakup Gür isimli vatandaş ise "Ben daha önce de dolu yağışlarına elbette şahit oldum ama bu kadar uzun süre yağdığını hiç görmemiştim. 1-2 dakika vuruyordu bırakıyordu ama bu baya sürdü. Yaklaşık 6 dakikadan fazla sürdü. Herkes arabasının derdinde. Benim de aracım var şimdi ona bakmaya gidiyorum hasar var mı diye" diye konuştu.

Tokat'ta 'beyaz kabus' | Video