Trabzon’a muhteşem plaj

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde yapımı süren plaj alanında incelemede bulundu.

Başkan Zorluoğlu, "Yalıncak sahil düzenlememiz ve plajımızla ilgili yürütülen çalışmaları yerinde gördük. Burası Trabzon merkeze çok yakın bir destinasyon. Göreve başladığımız günden itibaren vatandaşlarımız denize gidememekten ve düzgün bir plaj olmamasından yakınıyordu. Vatandaşımızın haklı yakınma ve taleplerini dikkate almazlık edemezdik. Bu çerçevede ilk olarak Yalıncak bölgesinde yaklaşık 900 metrelik bir sahil alanında çok önemli bir çalışma başlattık. Bu sadece bir plaj çalışması değil, çok ciddi bir sahil rekreasyon projesidir" ifadelerini kullandı.

"YENİ YAŞAM ALANI OLUŞTURUYORUZ"

Çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak büyük bir plaj yaptıklarını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, "Plajımızın yarka tarafta yeşil alanlar, yeme içme mekanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ve otoparklarla vatandaşlarımızın burada çok güzel ve uzun zaman geçirmelerine imkan sağlayacak yepyeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz haziran ayı içerisinde plajımızı tamamlamak ve Trabzon'daki deniz sezonuna yetiştirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak" şeklinde konuştu.