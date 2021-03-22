Türk kurtarma ekibi gönüllerde taht kurdu

Japonya'da 10 yıl önce meydana gelen depremde en uzun süre görev yapan Türk arama kurtarma ekipleri, Japon halkının gönlünde ayrı bir yer edindi. Masatoshi Sato, anneannesinin cansız bedenini bulan Türk ekibinin hediye ettiği Türk bayrağını gözü gibi saklıyor. O Türk bayrağı, anneannesi için oluşturulan anı köşesinin en özel parçası. Sato, "Bu çok değerli bir bayrak. Anneannemin bulunduğu anı bize hatırlatan çok önemli bir hatıra olarak saklıyoruz" dedi.Japonya, 10 yıl önce yaklaşık 19 bin kişinin hayatını kaybettiği 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunamiyle sarsıldı. Türkiye, yardıma ilk koşan ülkeler arasındaydı. Masatoshi Sato'nun memleketi Ishinomaki de tsunamiden zarar gördü. 88 yaşındaki anneannesi Yayoe Sato'yu depremde kaybeden Masatoshi Sato, o günleri videokonferansla SABAH'a anlattı. Anneannesinin evinin tsunami nedeniyle yıkıldığını gördüğünü belirten Sato, "Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Çaresizlik içindeydim. 'Ne yapabiliriz' diye düşünürken o anda tesadüfen Türk arama kurtarma ekibinin başındaki Mumcu Bey ile karşılaştım. Daha sonra ekibiyle anneannemi aramaya başladı. Evimizin birinci katı tamamen yok olmuştu. Türk kurtarma ekibi birinci katın zeminini kaldırarak anneannemi buldu" diye konuştu. Ekibin hediye ettiği Türk bayrağını, anneannesinin anısına evinde hazırlanan özel köşede sakladığını belirten Sato, "Bu çok değerli bir bayrak. Anneannemin bulunduğu anı bize hatırlatan çok önemli bir hatıra olarak saklıyoruz. Türkiye'de büyük bir deprem olduğu zaman anneannemi bulan Mumcu Bey ve arkadaşları aklıma geliyor. 'Şimdi orada başka insanları kurtarmak için fedakârca çalışıyorlardır' diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.ŞU an görevini AFAD Bursa İl Müdürü olarak sürdüren Yalçın Mumcu ise 10 yıl önceki depremi şöyle anlattı: "Her yer yıkılmıştı. Üzerimize kar yağıyordu. O zaman Başbakanımız Erdoğan, 'Gerekli verimliliği sağlamadan dönmeyin' talimatı vermişti. Radyasyon vardı. Bütün ekipler bir gün kalıp hemen dönüyordu. Biz ekip olarak kaldık."