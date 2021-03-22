Uluslararası Sınır Yönetimi Çalıştayı Gaziantep’te başladı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) işbirliğinde "Sınır Yönetimi Alanında Yunanistan ve Bulgaristan İle Bölgesel İşbirliği Aşama-2 Projesi" kapsamında kara sınırları mülki idare amirleri ile diğer ilgililere yönelik çalıştay Gaziantep'te başladı.

Entegre sınır yönetimi alanında güvenlik, göç ve salgınlarla ilgili azaltma yöntemleri konularında duyarlılığın ve farkındalığın arttırılması amacıyla gerçekleştirilen çalıştay, 26 Mart'a kadar sürecek.

Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, sınırlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın çok önemli yatırımları olduğunu belirterek "Sınırların fiziki güvenliğinin arttırılması noktasında çok büyük destekler var. Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ediyorum" dedi.

Sınırların korunmasında iki önemli noktaya değinen Vali Gül, "Hangi fiziki tedbirleri alırsanız alın sınırların iki şey korur; birincisi kanun, yaptırımların caydırıcı olması gerekiyor. İkincisi de insan unsuru. Burada, bu eğitimle birlikte uygulama birliğinin oluşması, tecrübelerin paylaşılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sınır Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Yüzer, açılışta yaptığı konuşmada, kara sınırlarının ve sınır kapılarının güvenliğinin ülkeyi sadece, yabancı güçlerden, terörden, yasa dışı göçten ve kaçakçılıktan korumadığını, aynı zamanda tehlikeli salgın hastalıklardan da koruduğunu belirtti.

Şubat ayında Hatay'da gerçekleştirilen çalıştaydan örnek veren Başkan Yüzer, "Hatay Çalıştayımız bittiği günlerde sınır kapılarımıza Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bakanlığımızın kapatma dâhil tedbirleri iletildi. Sınır kapılarımızda verilen talimatlar derhal tereddütsüz hayata geçirildi, hiç de kolay olmayan bir iş iken, rakamsal boyutları on milyonları bulan insan akışı anında durduruldu veya kısıtlandı. Bu şekilde ülkemiz sağlık sistemine çok değerli aylarla ölçülen bir süre kazandırılmış oldu" diye konuştu.

Yüzer, son bir yılda yaşananlarla birlikte sınır kapılarında bazı kısıtlamaların uygulanmasına rağmen, Türkiye'nin genel politika itibarıyla dünyaya daha açık, daha çok dış ticaret yapan daha çok turist kabul eden ve gönderen bir ülke olduğunu, bunun ise sınır kapılarının öneminin her geçen gün daha da artmasını sağladığını dile getirdi.

6 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile meslek tarihlerinde bir ilki yaşadıklarını söyleyen Yüzer, "Hudut Mülki İdare Amirliği kadrosu ihdas edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bu konuda ikincil mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Mevzuatımıza kadro olarak yeni giren Hudut Mülki İdare Amirliği'nin öneminin ilerleyen zaman içeresinde daha da artacağını düşünüyor ve kıymetli meslektaşlarımıza kendilerini bu alanda yetiştirmeyi naçizane tavsiye ediyorum" dedi.