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Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:12

’da hasta kurtarma ve karla mücadele

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da hasta kurtarma ve karla mücadele

Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından hasta kurtarma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Son iki günde çoğunluğu tipi nedeniyle kapanan yaklaşık 202 yerleşim yeri yolunu açan ekipler, Çaldıran ilçesinde de 2 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını sağladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri hafta sonu kırsalda etkili olan yoğun tipiye rağmen bir yandan karla mücadele çalışması yürütürken bir yandan da başarılı hasta kurtarma çalışmalarına imza attı.

Ekipler, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar, Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 202 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açarken, Başkale ilçesi Yukarı Dallı Mahallesi ve Doyum mezrası ile Gürpınar'ın Akdoğu Mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri, Çaldıran ilçesi Akbaşak Mahallesinde doğum hastası olan Fatma Taş'a (23) 5 saatlik zorlu bir çalışmayla sağlık ekiplerini ulaştırırken, Yukarı Yanıktaş Mahallesi Yatırlı Mezrasında kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Zahide Taş ise 6 saatlik bir çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

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Van’da hasta kurtarma ve karla mücadele
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