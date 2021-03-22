Varil varil kaçak akaryakıtla yakalandı! Tam 30 bin litre!

İstanbul'da bir depoda 143 varil içerisinde 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

30 bin litre kaçak akaryakıtla yakalandı | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Arnavutköy İlçesi'nde "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Taşoluk Mahallesi'nde bulunan depo görünümlü bir adrese baskın yapıldı. Adreste 143 varil içerisinde 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Deponun sahibi olduğu anlaşılan A.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ve kaçak akaryakıtların ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.