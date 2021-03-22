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Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:34 Son Güncelleme: 22.3.2021 10:50

Varil varil kaçak akaryakıtla yakalandı! Tam 30 bin litre!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Varil varil kaçak akaryakıtla yakalandı! Tam 30 bin litre!

’da bir depoda 143 varil içerisinde 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da bir depoda 143 varil içerisinde 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

30 bin litre kaçak akaryakıtla yakalandı | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Arnavutköy İlçesi'nde "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Taşoluk Mahallesi'nde bulunan depo görünümlü bir adrese baskın yapıldı. Adreste 143 varil içerisinde 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Deponun sahibi olduğu anlaşılan A.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ve kaçak akaryakıtların ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

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Varil varil kaçak akaryakıtla yakalandı! Tam 30 bin litre!
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