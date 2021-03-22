Vera İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Vera Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu?

Anne ve baba olmaya hazırlanan adaylardan birçoğu hayata gözlerini açacak olan bebeğine farklı bir isim araştırır. Günümüzde kız bebekler için nadir de olsa kullanılan Vera ismi son dönemde dikkat çekmektedir. Arap, Latin, Slav ve Arnavut kökenli bir sözcük olan Vera isminin anlamı da merak konusu olmaktadır. Farklı anlamlar taşıyan Vera ismi hakkında en geniş detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Vera isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Vera Kur'an'da geçiyor mu sorularının cevabına haberimizde yer verdik.

VERA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Vera, nadir duyulan ancak son dönemde popülerleşmeye başlayan isimlerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde kızlar için tercih edilen isimler arasında yer alır. Farklı kökenlerde olan Vera isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır.

Vera isminin anlamları şöyle;

- Arka, arkası, sonrası,

- Halk, kainat, alem, mahluk,

- Günah ve haramdan kaçınmak amaçlı şüpheli etmenlerden uzak kalma,

VERA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Vera isminin tercih edilmesinde bazı önemli etkenler bulunur. Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almaması ise o etkenlerden bir tanesidir. Kız bebeğine Vera ismini vermek isteyenler bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğine de göz atmaktadır.

Vera, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayette geçen isimler arasında yer alır. Kur'an-ı Kerim'de 'arka, onun arkası ve sonradan' anlamlarını taşır. Vera ismi Bakara 91, Ali İmran 197, Hud 71. ayetlerde geçmiştir.