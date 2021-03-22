Yağışlı hava etkisini gösterdi! Megakentte trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala başta D-100 Karayolu olmak üzere birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Megakentte etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle saat 17.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'ya tırmandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağışlı havanın da etkisiyle başta D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü giriş çıkışları olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

YAĞMUR BASTIRDI TRAFİK KİLİTLENDİ



Kent genelinde etkisini gösteren yağışlı hava sebebiyle trafik yoğunluğu; İBB'nin Cep Trafik verilerine göre saat 17.45 itibarıyla yüzde 76'ya çıktı. Nagivasyon uygulamaları birçok noktada 5 km'lik yol için 30 dakika süre verdi.

KAR UYARISI YAPILIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sibirya'dan gelecek kar yağışı uyarılarının ardından dün beklenen dolu ve sağnak yağış etkisini gösterdi. Öğleden sonra saat 16.30 sıralarında ara ara dolu yağışı etkili oldu. Öğleden önce 13 derece sıcaklıkta seyreden güzel hava bir anda yerini sağnak yağışa bıraktı.

Öte yandan, aniden bastıran yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarının duraklarına akın etti. Metoroloji Müdürlüğünün uyasırı ise İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günü yüksek kesimlere kar yağışının etkili olacağı ve sıcaklıkların ise 3 derece civarında olacağı kaydedildi.