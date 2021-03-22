Yaşlılar topraksız tarım yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi üyesi yaşlılara pandemi döneminde evde geçirdikleri zamanı değerlendirmek amacıyla topraksız tarım hobi setlerini hediye etti.

Kovid-19 salgını yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü yaşlıların evde kaldıkları günlerde ruh sağlıklarının korunması için "Ulu Çınarlar Yaşıyor" adıyla bir proje başlatan Büyükşehir Belediyesi, 200 yaşlı bireye bulundukları yaşam alanları, evlerinin balkonları veya huzur evlerinin bahçelerine yerleştirerek kullanabilecekleri topraksız tarım hobi setleri armağan etti.

Hediye edilen setlerle yaşlıların kendi elleriyle yetiştirebilecekleri, sağlıklı ürünlerle beslenmeleri, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve teknolojik gelişmelerle tanışmaları sağlanarak pozitif yaşam olgularının yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

Projede verilen topraksız tarım hobi setleriyle birlikte sebze-meyve tohumları ve besin solüsyonları verilerek kullanım eğitimleri düzenlenecek. Dikey 5 kattan oluşan set cihazda, besin ilave ederek sebze veya meyve yetiştiriciliğini kolaylıkla yapabiliyor. Balkon, teras, bahçe gibi alanlarda kullanılan sette sebzeleri Aeroponic yöntemle kolayca yetiştirmek isteyenler için yaklaşık yarım metrekare alanda 20 adet bitkiyi yetiştirme imkânı sunuyor.