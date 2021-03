Yaşlılara lüks ve modern Bakım Merkezi müjdesi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Yaşlılar Haftası sebebiyle hafta sonunu ilçesindeki yaşlılara ayırdı. Çağırıcı, hal hatır sorup sohbet ettiği yaşlılara yakın zamanda hayata geçirilecek olan Yaşlı Bakım Merkezi'nin müjdesini verdi. Beş katlı inşa edilecek binada yaşlılar, kültürden sanata kadar farklı atölyelerde torunlarıyla birlikte zaman geçirecek.



18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi'nin organize ettiği etkinlik kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hafta sonu ilçe genelinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çağırıcı, yaşlıların kapılarını çalıp evlerine misafir oldu. Onlara hediyeler götüren Çağırıcı, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde onlarla sohbet etti. Samimi bir havada geçen görüşmelerde Çağırıcı, "Bizim en büyük mirasımız" dediği ulu çınarların öneri ve isteklerine de kulak verdi.





BAŞKANIMIZ HER ZAMAN ARAYIP SORUYOR



Çağırıcı'nın konuk olduğu evlerden biri 95 yaşındaki Fati Şahin'in evi diğeri de şehit İbrahim Çay'ın ailesi oldu. Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Fati ana, "Başkanımız sağ olsun. Her zaman arayıp soruyor, ziyaretime gelerek hatırımı soruyor. Allah razı olsun. Yolunu açık etsin" dedi. Şehit İbrahim Çay'ın babası Şaban Çay da kendilerine gösterilen alakadan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür etti. Ziyarette şehidin ruhu için de dua edildi.



Her ay 400 yaşlının evine temizlik hizmeti verdiklerini söyleyen Çağırıcı bir de müjde verdi. Yaşlıların ikinci baharlarını yaşaması için Yaşlı Bakım Merkezi'ni yapacaklarını ifade eden Çağırıcı, "Projeyi hazırladık inşallah yakında hayata geçireceğiz. Büyüklerimiz bilgi, beceri ve hayat tecrübelerini burası aracılığıyla yeni nesle aktaracak. Ayrıca yaşlılarımız için bir rehabilitasyon merkezi hizmeti verecek" dedi.



TORUNLARIYLA ORTAK AKTİVİTELER YAPACAKLAR



Beş katlı olarak inşa edilecek Yaşlı Bakım Merkezi'nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Bu proje sayesinde sosyal ilişkilerini zenginleştirecek olan yaşlılar, torunlarıyla birlikte ortak aktiviteler yaparak hem keyifli hem de faydalı paylaşımlar da bulunacak.