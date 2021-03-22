Yatak odasında ölü bulundu

Kocaeli İzmit'teki Alikahya Mahallesi'nde 3 ay önce Ömer F.ile evlenen Beyza Nur F. evinin yatak odasında ölü olarak bulundu. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kadını, bornoz kuşağı ile kendini astığı ileri sürüldü. Cansız bedenini eşi buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen Beyza Nur F. hayata döndürülemedi. Genç kadının eşi Ömer F. ifadesine başvurulmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Beyza Nur F.'nin kaçarak evlendiği bu nedenle ailesinin kendisiyle görüşmediği ileri sürüldü. Karı-kocanın bir ay önce bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ileri sürüldü. Ömer F'nin eşini dövdüğü çiftin bu yüzden karakolluk olduğu belirtildi.