Yavru kedi horoz ve tavuklarla birlikte kümeste yaşıyor!

Kümes hayvanlarıyla yavru kedinin yakınlaşması karşısında şaşkınlık yaşayan Cafer Ermiş, akşam olmadan önce parkta gezen hayvanlarını eve çağırıyor. Kedinin de onları takip ederek kümese girdiğini, horoz ile tavukların arasında uyuduğunu söyleyen Ermiş, "Biz de ilk gördüğümüzde kediyle tavukların veya horozun arkadaş olabileceğini düşünmemiştik. Gördüklerimiz bizim için de sürpriz oldu. Torunum kedinin ismini gözleri yeşil olduğu için 'zeytin' koydu. Biz onu 'zeytin' diye çağırıyoruz. Gün içinde evimizin önündeki parkı ziyaret etmeye gelenler tavuklarla kedinin birlikte olduğunu görünce cep telefonlarıyla resimlerini çekiyorlar" dedi.