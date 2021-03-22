Yaya geçidinde feci kaza! 14 yaşındaki kız çocuğuna yaya geçidinde midibüs çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde – Bor yolu Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaya geçidinde meydana geldi. 14 yaşındaki S.K. adlı kız çocuğu yolun karşısına geçerken M.K. yönetimindeki 51 ABL 335 plakalı midibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.K.'ya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.