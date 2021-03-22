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Giriş Tarihi: 22.3.2021 22:00

Yaya geçidinde feci kaza! 14 yaşındaki kız çocuğuna yaya geçidinde midibüs çarptı

HAYRETTİN YENEL
Yaya geçidinde feci kaza! 14 yaşındaki kız çocuğuna yaya geçidinde midibüs çarptı

'de yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde – Bor yolu Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaya geçidinde meydana geldi. 14 yaşındaki S.K. adlı kız çocuğu yolun karşısına geçerken M.K. yönetimindeki 51 ABL 335 plakalı midibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.K.'ya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaya geçidinde feci kaza! 14 yaşındaki kız çocuğuna yaya geçidinde midibüs çarptı
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