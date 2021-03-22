Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yokuş aşağı giden kamyonetin freni patladı! Ortalık savaş alanına döndü
Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:13

Yokuş aşağı giden kamyonetin freni patladı! Ortalık savaş alanına döndü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yokuş aşağı giden kamyonetin freni patladı! Ortalık savaş alanına döndü

'de, yokuş aşağı seyreden sebze yüklü bir kamyonetin freni patladı. Büyük korku ve paniğe sebep olan kamyonet, yol üzerinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada biri kadın iki kişi yaralanırken çok sayı da araç hasar gördü.

İstanbul Maltepe'de, yokuş aşağı seyreden sebze yüklü bir kamyonetin freni patladı. Büyük korku ve paniğe sebep olan kamyonet, yol üzerinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada biri kadın iki kişi yaralanırken çok sayı da araç hasar gördü.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde 20 Mart Pazar günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Yokuş aşağı seyir halinde bulunan sebze yüklü bir kamyonetin freni patladı. Aşağı doğru hızla ilerlemeye başlayan kamyonet yol üzerinde bulunan diğer araçlara çarparak durabildi. Büyük korku ve paniğe yol açan kazada biri kadın iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın freni patlayan kamyonet ile yol üzerinde bulunan bir aracın arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yokuş aşağı giden kamyonetin freni patladı! Ortalık savaş alanına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA