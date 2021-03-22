Yokuş aşağı giden kamyonetin freni patladı! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Maltepe'de, yokuş aşağı seyreden sebze yüklü bir kamyonetin freni patladı. Büyük korku ve paniğe sebep olan kamyonet, yol üzerinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada biri kadın iki kişi yaralanırken çok sayı da araç hasar gördü.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde 20 Mart Pazar günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Yokuş aşağı seyir halinde bulunan sebze yüklü bir kamyonetin freni patladı. Aşağı doğru hızla ilerlemeye başlayan kamyonet yol üzerinde bulunan diğer araçlara çarparak durabildi. Büyük korku ve paniğe yol açan kazada biri kadın iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın freni patlayan kamyonet ile yol üzerinde bulunan bir aracın arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.