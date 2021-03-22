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Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:42

Yozgatlı genç avukattan başkent sokaklarına sıcak ikram

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Yozgatlı genç avukattan başkent sokaklarına sıcak ikram

Yozgatlı genç avukat, Başkent ’da kediler için sokaklara yemek kabı ve mama bıraktı. Genç avukat Murat Karaaslan’ın örnek davranışı vatandaşlardan da tam not aldı.

Ankara'da bir inşaat firmasının da yönetim kurulu başkanlığını yapan Avukat Murat Karaaslan her kış yolduğu gibi bu kış mevsiminde de sokak hayvanlarını unutmadı. Bu kez kediler için Başkent'in her mahallesinde sokaklarına kap ve mama bıraktı.

"Minik dostlarımızı unutmayalım" sloganı ile il genelinde sokaklara kediler için hazırlanan kaplar ve mamalar bırakan Karaaslan, Ankaralılar'dan da tam puan aldı.

SOĞUK KIŞ GÜNÜNDE SICAK İKRAM

Murat Karaaslan, yer yüzünde yaşayan her canlı için fayda sağlamak adına herkesin üzerine düşen sorumlulukları olduğunu belirterek; "Sadece insanlara fayda sağlamak yetmez, dünyayı paylaştığımız diğer canlılar sokak hayvanları için de bir şeyler yapalım diye düşündük. Ankara'nın soğuk günlerinde sokaklarda yaşayan kediler için de proje yürüttük ve imkanlarımız ölçüsünde Başkent sokaklarına mama kabı ve kedi maması dağıtımı gerçekleştirdik. Böylesine anlamlı bir proje ile dünyamızı paylaştığımız canlılara fayda sağlamak bizleri de mutlu etti" dedi.

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Yozgatlı genç avukattan başkent sokaklarına sıcak ikram
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