1000 TL pandemi destek ödemesi başvuru sonuçları: E devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL pandemi destek ödemesi başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey hız kazandı. Son olarak ilk iki faz ödemeleri sona ermiş gözler üçüncü faz ödemelerinin başvuru sonuçlarına çevrilmişti. Tam bu noktada 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve sorgulama nereden yapılır sorularına yanıt aranıyor. İşte, 1000 TL pandemi sosyal yardım destek başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı
Mart ayının son günlerinde, 1000 TL sosyal yardım pandemi başvuru sonuçları sorgulamaları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlatılan bu pandemi destek ödemeleri için belirtilen şartları karşılayan vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor.
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.