13 bin konut teslim edildi

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kent merkezinde yapımına TOKİ aracılığıyla başlanan 20 binden fazla konutun yaklaşık 13 bini hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ'ın merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde depremden önce kerpiç konutlarda ikamet edenler de yeni evlerine kavuştu. Mahallede TOKİ tarafından 302 konut bitirilip sahiplerine teslim edildi. Evlerine kavuşanlardan biri de Mustafa (73) ve Yüksel Şakar (64) çifti oldu.Çiftin Aksaray Mahallesi'nde oturdukları kerpiç ev, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Devletin verdiği kira yardımı ile bir süre geçici bir evde yaşayan çift, ardından mahallede lüksü aratmayacak şekilde çocuk parkları ve sosyal donatılarıyla yapılan ve kendilerine kura ile verilen konutlarına yerleşti. Depremin ardından mahallelerinde 302 adet konut yapıldığını aktaran Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal ise "Vatandaşlarımıza birkaç gün önce anahtar teslimlerini yaptık. Şu an yarısından fazlası evlerine taşınmış durumdalar. Mahallemiz şehrimizin en eski yapılarından oluşan bir mahalleydi. Kerpiç yapılardan insanlarımızın buraya gelmesi memnun etti. Zaten ödemeler de 20 yıla bölünmüş bir şekilde yapılacak. Bu süreçte ilk 2 yıl ödeme olmayacak, daha sonrasında 18 yıl içerisinde ödeme yapılacaklar. Bununla beraber üzerine faiz gelmemesi insanlarımızı ciddi bir şekilde memnun ediyor. Kira öder gibi inşallah evlerin ödemeleri yapılacak" şeklinde konuştu.