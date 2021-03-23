Son dakika: 3 aydır aranan Mustafa'nın cesedi dövmesinden teşhis edildi

KARNINDAKİ DÖVMESİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Geçimli Mahallesi Alahan mevkiinde bahçede çalışanlar tarafından bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine cesedin bulunduğu adrese jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Çürümüş ceset otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yavuzcan'ın ailesi de cesedi teşhis etmek üzere adli tıbba gitti. Aile üyeleri Yavuzcan'ı karnındaki dövmesinden ve yüz hatlarından yola çıkarak teşhis etti. Yavuzcan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporu sonucu netlik kazanacak. Aile tarafından teslim anılan Yavuzcan'ın cenazesi bugün Karaman'da toprağa verilecek.