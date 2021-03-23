Son dakika: 3 aydır aranan Mustafa'nın cesedi dövmesinden teşhis edildi

Son dakika... Karaman'da tıbbi atık merkezinde çalışan Mustafa Yavuzcan, 30 Aralık tarihinde firmadan arkadaşı İbrahim Lale ile birlikte Ermenek ilçesine gitti. Buradaki tıbbi atıkları toplayan iki arkadaş, tekrar Karaman'a dönmek için yola çıktı. O gece çocuklarının eve gelmemesi üzerine şüphelenen aile üyeleri, oğullarının beraber çalıştığı İbrahim Lale'ye ulaştı.
İbrahim Lale'nin Mustafa Yavuzcan'ın Mersin'in Mut ilçesi yakınlarında seyir halindeyken birden araçtan atladığını ve ormanlık alana doğru koştuğunu söyledi. İbrahim Lale'nin ifadeleri doğrultusunda AKUT ekipleri de iz takip köpekleri ile ormanlık alanda arama yaptı. Aramalar sırasında Yavuzcan'ın montunun bulunduğu ancak kendisinin izine rastlanılamamıştı.
KARNINDAKİ DÖVMESİNDEN TEŞHİS EDİLDİ
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Geçimli Mahallesi Alahan mevkiinde bahçede çalışanlar tarafından bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine cesedin bulunduğu adrese jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Çürümüş ceset otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yavuzcan'ın ailesi de cesedi teşhis etmek üzere adli tıbba gitti. Aile üyeleri Yavuzcan'ı karnındaki dövmesinden ve yüz hatlarından yola çıkarak teşhis etti. Yavuzcan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporu sonucu netlik kazanacak. Aile tarafından teslim anılan Yavuzcan'ın cenazesi bugün Karaman'da toprağa verilecek.