Kaza, 20.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu iddia edilen 34 CAE 422 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü cadde üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Toplamda 4 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.





3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI



Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede önlem alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.





OTOMOBİLLER ÇEKİCİYLE KALDIRILDI



Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Caddeye saçılan cam ve otomobil parçaları görevliler tarafından temizlendi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.