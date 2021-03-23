48 sığınmacı, Yunan zulmünden kurtarıldı

Balıkesir'ın Ayvalık ilçesi açıklarında şişme botla Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenliğince Türk karasularına geri itilen 48 sığınmacı kurtarıldı. Ege Denizi'nde, Ayvalık açıklarında bir şişme botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye ulaştı. Göçmenlere giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. Kırklareli'nde ise yakalanan 11 Afganistan ve Pakistan uyruklu sığınmacı Bulgaristan hudut birliklerince darp edildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.